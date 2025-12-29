CAN 2025 : pour le retour d’Hakimi, le Maroc roule sur la Zambie et termine premier, le Mali qualifié grâce à son nouveau nul

Dernière journée du groupe A ce lundi soir avec le Maroc, qui était très attendu pour affronter la Zambie. Les hommes de Walid Regragui, accrochés par le Mali lors de la dernière journée, devaient se remettre un public marocain exigeant dans la poche. Pour ça, il fallait des choix forts dans la composition marocaine et le sélectionneur marocain décidait donc de faire des changements. Sofyan Amrabat et Anass Salah-Eddine étaient laissés au repos alors qu’El Yamiq était remplacé par Adam Masina. Achraf Hakimi ne débutait pas la rencontre et devait ainsi rentrer en jeu.

Série en cours Plus de statistiques Zambie N N D D D Maroc N V V V V

Face à une équipe zambienne qui devait au moins accrocher le nul pour assurer une place de meilleur troisième, on s’attendait à un match assez fermé. Mais le Maroc n’a pas laissé le temps à la Zambie, déroulant son football offensif de manière impressionnante. Bien aidés par un Brahim Díaz encore exceptionnel, les Marocains ne tardaient pas à trouver la faille. Trouvé par Ounahi, El Kaabi plaçait un coup de casque pour ouvrir la marque (1-0, 9e). Quelques minutes plus tard, après une nouvelle ouverture sublime d’Ounahi, Abde Ezzalzouli trouvait dans la surface Brahim Díaz, qui reprenait parfaitement (2-0, 27e) et mettait KO une Zambie qui n’existait pas.

Hakimi a fait son retour !

Devant un public marocain en feu, les Lions de l’Atlas déroulaient et inscrivaient un troisième but au retour des vestiaires, signé… Ayoub El Kaabi. Comme au premier match, le Marocain claquait un ciseau retourné dingue (3-0, 50e). Walid Regragui en profitait ensuite pour faire rentrer Achraf Hakimi dans une ambiance complètement folle. Et le latéral droit marocain ne passait pas loin de la soirée parfaite puisqu’il voyait par deux fois le gardien adverse repousser in extremis son tir (81e, 82e). Qu’importe, l’essentiel était ailleurs. Le Maroc déroule, retrouve la confiance et l’amour du public et peut donc savourer.

Dans l’autre match de cette journée, le Mali et les Comores jouaient aussi leur qualification. Les Comores n’avaient pas le choix : s’imposer pour se qualifier, alors que le Mali pouvait se contenter d’un point, sachant que la Zambie avait moins de chances d’accrocher le Maroc. Et dans un match dominé par une équipe du Mali finalement décevante offensivement et réduite à dix en fin de match après le rouge d’Amadou Haïdara (88e), les deux équipes se quittent sur un triste match nul (0-0). Le Mali, sans convaincre et avec trois nuls, passe les poules en terminant second de son groupe. Avec deux points, malgré sa troisième place, les Comores ne devraient pas se qualifier en tant que meilleur troisième.