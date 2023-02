Barça : l’opération prolongation est lancée

La suite après cette publicité

Sergio Busquets et Sergi Roberto libres cet été, Ousmane Dembélé en fin de contrat l’été prochain… Le chantier des prolongations est déjà de retour sur la table. Ce samedi, Mundo Deportivo révèle que le Barça aurait déjà lancé les grandes manœuvres pour prolonger plusieurs de ses joueurs. Si Sergio Busquets et Sergi Roberto ont la confiance de Xavi, qui aimerait les voir rester un an supplémentaire, la balle est dans le camp des deux joueurs pour le moment, le deuxième ayant déjà refusé une première offre.

Conscient qu’il ne pourra pas débourser des sommes folles l’été prochain, le club blaugrana veut continuer son "recrutement en interne", indique le quotidien catalan. Pour ça, la direction du club aurait déjà bouclé la prolongation d’Iñaki Peña, doublure de Marc-André ter Stegen, et considéré comme le successeur de l’Allemand. Quant à Ousmane Dembélé et la révélation de la saison Alejandro Baldé, le club les a catalogués comme "dossiers prioritaires" et devrait rapidement entamer des négociations avec les entourages des joueurs.

