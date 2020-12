Arsenal : Alexandre Lacazette juge sa relation avec Arteta

Lors de sa signature en faveur d’Arsenal il y a maintenant un peu plus de trois ans, Alexandre Lacazette ne s’attendait très certainement pas à jouer aussi peu. Mais au fil des matches, l’ancien joueur de l’OL, par moments trop inconstants, a fini par prendre ses marques et s’installer peu à peu dans le onze titulaire de Mikel Arteta. Cette saison, malgré les mauvais résultats d’Arsenal, l’attaquant des Bleus voit pour son plus grand bonheur son entraîneur lui offrir un temps de jeu plus conséquent. Une relation visiblement compliquée entre un joueur et son coach qu’il a tenu à évoquer au cours d’un entretien accordé à Canal+ ce samedi.

«C’est une relation joueur-coach je pense. Il y a eu quelques discussions oui. Mais malgré les discussions, l’essentiel pour un joueur c’est de jouer et d’avoir des minutes sur le terrain. On peut discuter autant de temps qu’on veut, tant qu’on ne démarre pas ou qu’on n’a pas beaucoup de minutes, ça ne fait pas toujours plaisir mais ça fait partie d’une carrière, d’une saison. On rebondit toujours après tout ça», a ainsi confié l'attaquant des Gunners qui espère continuer à jouer régulièrement.