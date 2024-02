OM : les supporters vont s’expliquer avec les joueurs ce mardi

Visiblement, la défaite de l’OM sur la pelouse de l’OL (0-1) ce dimanche a laissé des stigmates sur la Canebière. En proie au doute depuis le début de saison, le club phocéen stagne en Ligue 1 et accuse le coup depuis la nouvelle année. Alors que plusieurs décisions de la direction commencent sérieusement à irriter les supporters, l’effectif est actuellement décimé par les blessures et la CAN. Au-delà de ça, le manque de clarté du projet sportif marseillais plonge encore l’institution olympienne dans la crise. Et comme souvent dans ces moments dans les Bouches-du-Rhône, les réunions se multiplient.

La suite après cette publicité

Alors que les joueurs se sont entretenus avec leur direction ce lundi, le groupe de Gennaro Gattuso aura droit à une discussion avec les supporters phocéens ce mardi à la Commanderie comme nous l’apprend La Provence. Même si certains voudraient délivrer un message de soutien à leurs ouailles, la colère serait doucement en train de montrer au sein des groupes de supporters. Pour rappel, éliminé de la Coupe de France, Marseille est actuellement huitième dans l’élite.