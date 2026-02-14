Man City : les mots forts de Pep Guardiola après les propos racistes de Jim Ratcliffe

Pep Guardiola a pris position après les propos controversés de Sir Jim Ratcliffe sur l’immigration, qui ont provoqué une vive polémique au Royaume-Uni. Le copropriétaire de Manchester United avait déclaré que le pays avait été « colonisé par des immigrés », avant de présenter des excuses. Interrogé lors d’une conférence de presse avant le match de FA Cup contre Salford City, l’entraîneur de Manchester City a préféré replacer le débat dans un contexte plus large sur le traitement des migrants à travers le monde.

La suite après cette publicité

« Je ne commenterai pas les propos de Sir Jim Ratcliffe, car il a ensuite dit exactement ce qu’il voulait dire. Partout dans le monde, le problème que nous rencontrons dans tous les pays, c’est que nous traitons les immigrants ou les personnes qui viennent d’autres pays comme la source de nos problèmes. Et c’est un problème», a déclaré Guardiola. L’ancien du Barça a ajouté : « le fait que je sois Catalan et que vous soyez Britannique – quelle influence avons-nous eue sur le lieu où nous sommes nés ? Ce sont nos mères et nos pères. La plupart des gens fuient leur pays à cause des problèmes, pas parce qu’ils veulent partir. Plus nous embrassons vraiment les autres cultures, mieux ce sera pour la société. »