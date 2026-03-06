Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue 1

PSG-Monaco : Vanderson sort sur blessure

Par Josué Cassé
Vanderson @Maxppp
PSG 1-3 Monaco

En ouverture de la 25e journée de Ligue 1, le PSG accueille l’AS Monaco pour tenter de prendre ses distances en tête du championnat. Une rencontre qui a débuté sur un bon rythme où Monégasques et Franciliens cherchent la faille.

La suite après cette publicité

En revanche, Vanderson, titulaire au coup d’envoi, a lui rapidement dû jeter l’éponge. Touché musculairement après un centre anodin, le Brésilien de l’ASM a finalement cédé sa place à Teze avant même la fin du premier quart d’heure. Un coup dur pour l’ASM.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Monaco
Vanderson

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Monaco Logo Monaco
Vanderson Vanderson
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier