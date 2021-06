Portugal : la réaction de Fernando Santos

La suite après cette publicité

Le Portugal a validé son ticket pour les huitièmes de finale grâce à son match nul face à la France. Les hommes de Fernando Santos ont vécu une soirée à haut risque, où l'élimination guettait en fonction de son résultat, mais aussi de celui de l'Allemagne face à la Hongrie. Tout est bien qui finit bien pour les Lusitaniens, 3es et qualifiés, qui ont aussi su faire jeu égal avec les Bleus. En conférence de presse, le sélectionneur Fernando Santos a livré son analyse.

« Nous étions très forts aujourd'hui (mercredi), très constants. On a bien construit notre jeu, en repartant de derrière. Dans l'ensemble, on a mérité ce match nul, même si on peut toujours mieux faire. Mais on a atteint notre objectif en nous qualifiant ce soir. Je savais que les Hongrois pouvaient surprendre n'importe qui. J'avais prévenu mon équipe. On voulait absolument gagner ce match, j'ai dit à mes joueurs de tout faire pour gagner mais il fallait garder notre organisation. La France est très difficile à battre.» Place désormais à la Belgique en huitième de finale.

