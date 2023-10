Juventus : Massimiliano Allegri annonce la fin de carrière de Paul Pogba

La suite après cette publicité

Après le match nul prolifique entre l’Inter et Bologne (2-2), la 8ème journée de Serie A s’est poursuivie ce samedi avec une confrontation entre la Juventus et le Torino. Un Derby della Mole qui s’est d’ailleurs achevé sur une victoire des Bianconeri contre leur rival et voisin turinois grâce à deux réalisations signées Federico Gatti et Arkadiusz Milik. Un succès qui permet à la Vieille Dame de remonter sur le podium pour suivre le rythme imprimé par les équipes de tête du championnat italien.

Mais si la Juventus s’est imposée sans trembler sur sa pelouse, le cas Paul Pogba est encore dans tous les esprits alors que le milieu de terrain français a été confirmé positif à la testostérone. Suspendu à titre conservatoire par le Tribunal antidopage avec un salaire minimum de 40 000 euros tout en étant mise à l’écart du groupe professionnel, pour les entraînements notamment, «La Pioche» a désormais sept jours pour présenter sa défense et ses arguments afin d’éviter une très lourde sanction pour avoir enfreint les articles 2.1 et 2.2 du Codice Sportivo Antidoping di NADO Italia (CSA).

Massimiliano Allegri très pessimiste

Mais alors qu’aucune sanction n’a encore été prononcée contre Paul Pogba au-delà de sa suspension à titre conservatoire, Massimiliano Allegri a eu des propos qui ne laissent peu de place au doute concernant l’avenir de l’international tricolore. «Le foot perd un joueur extraordinaire qui était différent de tous les autres. Attendons la sanction. Cela nous désole tous, on espère le meilleur pour lui, car au niveau psychologique cela ne doit pas être facile pour lui», a lâché l’entraîneur turinois après la victoire de la Juventus ce samedi.

Une annonce très forte qui montre bien que le pessimisme règne à Turin. Le technicien italien ne s’attend plus en tout cas à revoir Paul Pogba à l’entraînement malgré la nouvelle stratégie de défense du champion du monde 2018 qui s’est tourné vers un cabinet d’avocats anglais. Néanmoins, si les déclarations de Massimiliano Allegri se confirment, il s’agira effectivement d’une perte incroyable pour le football. Mais avant cela, la parole est à la défense. Affaire à suivre donc…