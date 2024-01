OM : Leonardo Balerdi met les choses au clair sur son implication

Depuis le début de saison, Leonardo Balerdi (24 ans) a est un titulaire à part entière de l’Olympique de Marseille. L’international argentin (deux sélections) a joué 20 matchs toutes compétitions confondues. Pourtant à l’entraînement samedi, le défenseur central a été la cible d’un supporter, lui reprochant son manque d’implication. Sur X (ex-Twitter), Leonardo Balerdi a tenu à lui répondre.

Vous parlez beaucoup de cette vidéo, ce sont les premières minutes de l’entraînement. Où nous pouvons rire et profiter un peu entre tous. Ensuite, nous changeons le rythme, et l’entraîneur et nous sommes les premiers à exiger un rythme élevé et de match. * https://t.co/RZnZtmKrq6 — Leo Balerdi ⚡️ (@leoobalerdi5) January 20, 2024

«Vous parlez beaucoup de cette vidéo, ce sont les premières minutes de l’entraînement. Où nous pouvons rire et profiter un peu entre tous. Ensuite, nous changeons le rythme, et l’entraîneur et nous sommes les premiers à exiger un rythme élevé et de match. Ne croyez pas tout ce qu’ils voient et disent», a répondu le défenseur central argentin. Clair et précis.