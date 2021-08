LOSC : il y a déjà urgence

La suite après cette publicité

Des lendemains qui déchantent. Trois mois suite au 4e titre de l'histoire du club et trois semaines après la victoire face au PSG en Trophée des Champions, le LOSC se retrouve déjà face à de sérieux doutes. Les deux premiers matches de championnat ont de quoi inquiéter. Le nul obtenu à Metz (3-3) est un petit miracle avec les deux buts dans les dernières minutes d'Ikoné et de Yilmaz mais le naufrage à domicile face à l'OGC Nice (0-4) de Christophe Galtier risque de laisser des traces. 18e de Ligue 1, le champion en titre possède la pire défense du championnat.

Stabiliser le bloc défensif est sans doute l'une des priorités de Jocelyn Gourvennec. Il y a urgence à agir et la venue du nouveau gardien Ivo Grbic ne fera pas de mal. La succession du charismatique Mike Maignan n'est pas simple. Leo Jardim est sans doute trop juste pour assurer le rôle de numéro un à ce niveau. Il est pourtant le seul changement de la base défensive. «Sept buts pour une équipe qui en avait pris que 23 l’année dernière, c’est beaucoup trop. C’est une sanction très lourde et on doit s’excuser auprès de notre public, on n’a pas été au rendez-vous», reconnaissait le technicien lillois.

Gourvennec doit trouver des solutions

Dans ce contexte, un résultat à Saint-Etienne ce week-end (ce samedi 21h) est déjà plus que souhaité pour permettre à Gourvennec de travailler dans plus de sérénité. Le calendrier est en plus favorable aux Dogues car après le déplacement dans le Forez, le LOSC recevra Montpellier, puis ira à Lorient et Lens, accueillera Reims, et enfin se présentera à Strasbourg, avant un premier choc contre l'OM à Pierre-Mauroy, juste avant la trêve internationale. Malheureusement, les mauvaises nouvelles s'accumulent avec la blessure pour au moins 6 semaines de Renato Sanches.

Très solide et cohérent dans le jeu la saison passée, le système en 4-4-2 laisse entrevoir cette fois de nombreuses failles. Pourtant, les joueurs n'ont pas beaucoup changé durant l'intersaison où seuls Maignan (à l'AC Milan) et Boubakary Soumaré (à Leicester) ont été transférés. «Mais au-delà des problèmes d’organisation, des méformes de certains, des absences ou des blessures, le problème numéro 1, pour moi, c’est que les joueurs, bien malgré eux, n’ont pas basculé dans notre nouvelle saison. Oublions le titre, laissons tout ça derrière nous, elle est là, la priorité.»

Létang exige à une réaction

L'objectif de top 5 à la fin de la saison est évidemment accessible mais l'heure est déjà à la remobilisation. Signe qui ne trompe pas, Olivier Létang est intervenu auprès des médias du club pour exprimer son mécontentement. «Il faut garder la tête froide, expliquait-il, appelant ses joueurs à un sursaut d'orgueil immédiat. On va rester unis et solidaires, mais il faut réagir vite et aller faire un résultat la semaine prochaine à Saint-Etienne ». Le staff et les joueurs ont aussi tenu une discussion car, en plus du championnat, le LOSC retrouve la C1 dès le mois de septembre et il ne semble pas prêt.