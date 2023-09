Les deux coupables désignés du fiasco du Real Madrid contre l’Atlético, la presse marseillaise détruit l’OM

Le Real Madrid veut la tête de l’arbitre

Le derby de Madrid a tenu toutes ses promesses en nous livrant un match à haute intensité. Et cinq jours après sa désillusion vécue face à la Lazio en Ligue des Champions, l’Atlético de Madrid a redressé la barre en s’imposant face à son rival (3-1). Álvaro Morata et Antoine Griezmann ont réalisé un gros match. Le buteur espagnol est mis à l’honneur sur la Une de Marca et AS. Les deux médias pointent du doigt le «désastre défensif» du Real et la «soirée malheureuse pour Alaba, responsable de deux buts». Dans son édito, AS regrette une nouvelle fois qu’un autre numéro 9 n’ait pas été recruté cet été en plus de Joselu. Bon, cette défaite a laissé un goût amer aux supporters de Madrid. La chaîne de télévision du Real Madrid, RMTV, a directement attaqué les décisions de l’arbitre du derby. « Terrible arbitrage d’Alberola Rojas. Sa prestation malheureuse est décisive et change la donne. Le Real Madrid aurait dû rentrer aux vestiaires avec un score de 2-2 et l’Atlético de Madrid, avec un joueur de moins» a déclaré un présentateur à travers un reportage télévisé sur l’arbitrage du derby. Au total, 3 grosses erreurs ont été décortiquées, et prouvent, selon le média, que le Real a été «plombé par l’arbitre du soir».

L’OM fantomatique

Après une semaine marquée par une crise hors du commun, l’OM s’est fait punir par l’armada du PSG, hier, au Parc des Princes (4-0). Comme l’écrit La Provence dans son édition du jour, les supporters de l’OM n’attendaient pas grand-chose de ce classique, mais ils ont quand même été déçus. Cette défaite reste une «humiliation» comme le titre le quotidien, qui est plus crue dans son édito et compare ce choc à «une session BDSM dans le donjon parisien plutôt qu’à une rencontre de football». «L’OM fait naufrage» placarde de son côté le journal La Marseillaise sur sa Une. Le média n’hésite pas à rappeler que ce n’est que «la première défaite des Olympiens en championnat cette saison, mais elle reste révélatrice de l’état de faiblesse de l’équipe». De son côté, L’Equipe met surtout en avant la belle performance parisienne. «Paris trop puissant», peut-on lire sur la Une du journal. Dans son relevé de notes, Le Figaro résume très bien le match : «Hakimi Délicieux, Ounahi asphyxié, Aubameyang Fantomatique». Et dans ses pages intérieures, Le Parisien estime que Paris a «donné une leçon» aux Phocéens grâce à «un tiki-taka façon Barça».

Adrien Rabiot a la cote

Dans The Sun, on apprend que deux clubs anglais sont intéressés par les services d’Adrien Rabiot. D’abord, il y a Manchester United, qui a déjà tenté le coup cet été. Erik ten Hag apprécie son profil et souhaite retenter le coup dès cet hiver, s’il ne prolonge pas avec la Juve. Ils vont devoir faire face à la concurrence de Newcastle. Les Magpies, qui ont lourdement battu Sheffield hier (8-0), veulent renforcer leur milieu avec le Français, qui n’a toujours pas découvert la Premier League.