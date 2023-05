Manchester United : Erik ten Hag veut faire un mauvais coup à David De Gea

La suite après cette publicité

Cette saison, David De Gea (32 ans) alterne entre le très bon et le beaucoup moins bon. S’il a pu sauver Manchester United cette saison, le portier espagnol a également commis de grosses bourdes, à l’image de sa boulette qui a offert à Said Benrahma le but de la victoire pour West Ham United (0-1). Une erreur qui intervient après la débâcle contre Séville, en Ligue Europa et qui pourrait avoir des conséquences sur son avenir chez les Red Devils.

Selon The Telegraph, David De Gea ne serait pas en adéquation avec le système et les plans d’ensemble du manager Erik ten Hag. S’il devrait pourtant prolonger avec une réduction de salaire, l’Espagnol n’est clairement pas assuré d’être le numéro un dans les cages de Manchester United lors de la saison prochaine. Si Manchester United et De Gea parvenaient à trouver un accord pour ce nouveau contrat, Erik ten Hag compte garder ses options ouvertes pour trouver un nouveau gardien titulaire.

Deux gardiens ciblés par Ten Hag

«David De Gea est le gardien avec le plus de clean-sheets en Premier League. Il a toute ma confiance, je n’ai aucune inquiétude. Nous voulons que David De Gea reste ici à Manchester United. Nous voulons qu’il prolonge son contrat», a lancé le coach mancunien après la défaite contre West Ham United, en conférence de presse. Pourtant, le média britannique assure que deux pistes sont actuellement étudiées. La première mènerait au gardien de Brentford, David Raya, qui a fait ses preuves avec les Bees.

De plus, Manchester United regarde attentivement la situation de Diogo Costa, du FC Porto. Le poste de gardien de but reste une priorité à renforcer pour Erik ten Hag, après le recrutement d’un avant-centre de haut niveau et d’un nouveau milieu de terrain. Même si le mercato devrait être plus calme que celui réalisé l’an dernier. Mais avant de penser à l’été prochain et au mercato, les Red Devils se concentrent sur la fin de saison et la qualification en Ligue des Champions à aller chercher.