OM : premier test pour Igor Tudor

Cette semaine n’aura pas été de celles qui sont le plus agitées sur la Canebière. En effet, outre les départs, la semaine passée de Nemanja Radonjic et de Steve Mandanda, il n’y a pas eu beaucoup d’activités au Centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus. Et surtout aucune arrivée pour l’équipe première, ce qui commence à tendre les supporters. Ce mardi matin, ils ont même vu un nouveau départ, celui de Mauro Camoranesi, adjoint de Tudor, arrivé il y a une petite semaine. Le champion du Monde 2006 était là seulement le temps que le Croate récupère des adjoints, ce qui est maintenant chose faite (Hari Vukas).

C’est dans cette ambiance que l’OM jouera son premier match amical de cette intersaison contre le Marignane-Gignac-Côte Bleue Football Club au Centre RLD, à huis clos, ce mercredi à 19h. On observera probablement une revue d’effectif dans un match dont les contours ne sont pas encore forcément très clairs (trois fois vingt minutes ?). En attendant, les Marseillais ont découvert leur nouveau coach cette semaine.

Des entraînements lourds et beaucoup de déséquilibre

Ils ont participé à deux séances d’entraînement par jour devant un entraîneur qui donne beaucoup de voix et qui semble, si on en croit les vidéos distillées par l’OM, montrer quelques petits signes d’affection. Pour autant, il devrait partir avec une défense à trois et on ne devrait pas être déçu du déséquilibre qu’entraînent les volontés du coach.

« Si on joue comme ça toute l’année, on va marquer beaucoup de buts cette saison, c’est sûr. On va d’ailleurs aussi beaucoup en prendre », nous avance un élément de l’équipe professionnelle. Il sera probablement trop tôt pour voir les premiers résultats de ces entraînements demain puisque Tudor devrait beaucoup faire tourner. La première raison est qu’il souhaite voir tout le monde à l’œuvre et la seconde est que les entraînements sont très intenses et que la chaleur ne fait que grimper. Mais qui sait, on sera peut-être agréablement surpris dès demain…