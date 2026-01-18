Mercato : une autre pépite va quitter le FC Barcelone après Dro Fernandez

Les places sont chères à Barcelone. Si certains joueurs comme Pau Cubarsi ou Fermin Lopez ont réussi à se faire une place dans l’équipe d’Hansi Flick, le coach allemand ne peut logiquement pas faire plaisir à tout le monde. Barré par la concurrence, Dro Fernandez (18 ans) va ainsi quitter la Catalogne et tout indique qu’il va s’engager avec le Paris Saint-Germain, comme nous vous le confirmions en exclusivité samedi.

La suite après cette publicité

Il rapportera 6 millions d’euros aux Catalans ; une maigre consolation puisque sa valeur et son potentiel semblent tout de même supérieurs à cette clause libératoire assez basse. Après ce départ acté de Dro, d’autres mouvements sont attendus cet hiver du côté du FC Barcelone chez les jeunes. Selon les informations de Sport, un autre joueur va ainsi partir.

Un défenseur qui aurait pu servir au Barça

Mamadou Mbacke (23 ans) est effectivement sur le point de quitter le club catalan. Le défenseur central sénégalais, écarté du groupe de l’équipe B pour la rencontre face à Andratx de samedi sur décision technique, devrait faire ses valises dans les prochains jours. En effet, Mbacke disposerait de propositions concrètes, notamment en MLS, une destination qui tient la corde. L’ancien joueur du Los Angeles FC jouit d’une solide côte outre-Atlantique, même si des intérêts existent également en Italie et en deuxième division espagnole.

La suite après cette publicité

Pilier de la défense de l’équipe dirigée par Juliano Belletti cette saison après des années freinées par les blessures, le Sénégalais arrive en fin de contrat en juin. Un timing qui pousse le Barça à envisager une vente afin de récupérer un montant sur un joueur recruté définitivement pour environ 2 millions d’euros. Et ce alors qu’il s’est souvent entraîné avec l’équipe première sous les ordres d’Hansi Flick, et que certains le voyaient comme une option intéressante pour étoffer l’effectif.