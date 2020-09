Journal du Mercato : ces 10 stars en pleine galère à 3 semaines de la fin du marché

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France :

Ça s'active du côté de l'Olympique Lyonnais, surtout dans le sens des départs. D'après nos informations, tout est bouclé en ce qui concerne l'opération Bertrand Traoré à Aston Villa. Le joueur est attendu dans les prochaines heures à Birmingham, pour régler les formalités liées au permis de travail. Si tout va bien, le joueur pourrait s'engager avec Aston Villa dès mercredi et enchaîner avec sa présentation. L'opération avoisinerait les 20 M€. Et puis, Houssem Aouar est toujours suivi de près par la Juventus. Le club turinois pourrait même passer à l'action dans les jours à venir. Mais il faudrait faire une offre d'environ 50 M€ pour que Jean-Michel Aulas accepte de le laisser filer.

L'Olympique de Marseille s'intéresserait à Luis Suárez, un attaquant colombien de 22 ans qui appartient à Watford. Son profil est également apprécié par les dirigeants de l'Atlético de Madrid, ainsi que par ceux de Valence. Cependant, selon son agent que nous avons contacté, il n'y aurait rien de concret avec l'OM, et les intérêts viendraient plutôt d'Espagne.

Les infos du jour à l'étranger :

Le club de Manchester City aurait envoyé une offre dingue à l'Atlético de Madrid. Un chèque d'un total de 94 M€, bonus compris, en échange de José María Giménez. Mais pour l'instant, d'après As, les Colchoneros n'ont pas encore répondu. Ces derniers exigeraient le paiement de sa clause libératoire de 120 M€. Toutefois, le club ibérique aurait besoin d'argent, et pourrait finalement craquer devant la belle offre des Skyblues pour le défenseur central.

Selon les informations de la radio catalane RAC1, le Barça et l'Inter règlent les derniers détails du transfert d'Arturo Vidal. L'officialisation pourrait tomber dans la soirée pour le milieu de terrain chilien de 33 ans.

Le focus du jour :

On passe à notre focus du jour sur ces joueurs en galère à 3 semaines de la fin du marché des transferts. Ils sont soit bloqués par le club, soit au cœur de négociations houleuses, soit libres, mais pour le moment leur situation n'évolue pas. C'est le cas notamment de Gareth Bale au Real Madrid. Les champions d'Espagne en titre et Zinedine Zidane veulent s'en débarrasser une bonne fois pour toutes, mais avec son énorme salaire, personne ne vient toquer à la porte afin de le recruter. À tel point que le Real envisage de lui signer un gros chèque sur ses années de contrat restantes pour qu'il parte libre. Même situation pour Mariano Diaz, qui est aussi indésirable à Madrid. Benfica était à quelques pas de le recruter mais l'attaquant a tout fait capoter, à cause de ses exigences salariales.

À Barcelone, la situation est bloquée pour Luis Suárez. L'attaquant uruguayen exigerait que son club lui paye sa dernière année de contrat avant de filer à la Juventus. Mais, le Barça compte ses sous et refuse pour le moment. Le dossier reste donc en suspens et pourrait finir par agacer la Juve. Samuel Umtiti aussi est bloqué en Catalogne. Aucun club pour le moment ne voudrait le sortir de sa galère. Pas même l'OL qui pourrait discuter avec Barcelone d'un éventuel transfert de Memphis Depay. Mais les blessures récurrentes du champion du monde 2018 freineraient les Gones.

Personne ne vient chercher non plus pour le moment Julian Draxler au PSG. Mis sur le marché par les dirigeants, l'Allemand ne fait pas d'efforts non plus pour chercher, lui qui profite d'un salaire confortable dans la capitale. Même chose pour son compatriote à Arsenal, Mesut Ozil. Plus gros salaire du club, il plombe les finances des Gunners qui veulent s'en débarrasser. Mais lui veut aller jusqu'au bout de son bail et pour le moment aucun club ne serait venu se renseigner. Gonzalo Higuain, lui, va résilier son contrat avec la Juventus. Pour le moment, le buteur argentin ne sait pas de quoi son avenir sera fait.

Mais cela ne semble pas aussi désespéré que la situation d'Edinson Cavani. Libre depuis la fin de son contrat avec le PSG, l'Uruguayen se cherche un point de chute. On a parlé de Benfica, de la Juve, de l'Atlético et on apprend même que Cavani a appelé deux fois le Barça pour offrir ses services. Sans réponse positive pour le moment. Un appel du pied, comme vont probablement essayer d'en faire deux joueurs libres français dans les prochaines semaines : Hatem Ben Arfa et Samir Nasri. Sans contrat après leurs expériences ratées à Valladolid et Anderlecht, les deux espoirs déchus du football français vont tenter de trouver un dernier challenge excitant.

Les officiels :

Sivasspor a annoncé la signature de Fayçal Fajr (32 ans), l'ancien Caennais s'est engagé pour deux saisons avec l'écurie turque. Marcos Acuña est officiellement un joueur du Seville FC, l'international argentin a signé pour quatre années avec le club andalou. Yann M’Vila quitte l'AS Saint-Étienne. Le milieu de terrain de 30 ans s’est officiellement engagé avec le club grec de l'Olympiacos. Enfin, Daniele Padelli va rester une année supplémentaire à l'Inter Milan. Le gardien italien a prolongé son contrat d'une saison, il est désormais lié aux Nerazzurri jusqu'en 2021, et il occupera de nouveau le rôle de doublure de Samir Handanovic.