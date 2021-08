JT Foot Mercato : l'OL se réveille enfin !

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

Cette fois, c'est fait ! Lionel Messi est tombé d'accord avec le PSG sur les contours d'un contrat de 2 ans, plus un an en option selon L'Equipe. Selon la presse argentine, la Pulga a choisi de porter le numéro 30. Une journaliste d'Antena 3 et de la Sexta a pu interroger le père de Lionel Messi à l'aéroport de Barcelone et ce dernier lui a confirmé le transfert de Leo au PSG. «Oui, il va signer au PSG. Vous demanderez au club (le Barça) qui est le responsable de ce départ. S'il est triste de partir ? Vous l'avez vu je crois.»

D'après L'Equipe, Newcastle serait revenu à la charge pour Boubacar Kamara mais l'OM demande au moins 30 M€ quand les Magpies n'ont proposé que 14 M€. Cette offre a donc été refusée. Séville et Monaco sont encore intéressés.

Le focus du jour

Ça commence enfin à bouger du côté de l'OL. Les Gones sont notamment très chauds sur Xherdan Shaqiri. Ils auraient même fait une offre à Liverpool qui pourrait réclamer environ 15 M€.

Autre joueur suivi de près par l'OL, c'est le jeune Sardar Azmoun, qu'on appelle le «Messi Iraninen». Le Zenit en demanderait au moins 20 M€ ce qui pourrait être trop élevé pour Lyon. Mais Jean-Michel Aulas pourrait quand même tenter le coup avec une offre inférieure.

Encore du côté des arrivées, une tête connue pourrait faire son retour sur les bords du Rhône, c'est Maxime Gonalons. Le milieu de terrain occupe un poste où Peter Bosz veut du renfort. Seul problème : il lui reste deux ans de contrat. Par contre Clément Grenier est bien libre, lui qui est parti en juin dernier du Stade Rennais.

Du côté des gardiens, l'Olympique Lyonnais abandonne finalement la piste André Onana. Le portier de l'Ajax préférerait attendre le mois de janvier pour choisir son futur club, et ainsi s'engager libre de tout contrat.

Lyon apprécie aussi le profil d'Emerson Palmieri. Lui qui est en manque de temps de jeu du côté de Chesea. Reste à savoir à quel prix les Blues le laisseront filer.

Niveau vente en revanche ça semble terminé pour un transfert de Thiago Mendes à Flamengo. L'OL a refusé le prêt avec option d'achat de 9 M€ proposé par le club brésilien, demandant une obligation d'achat. Le Hertha Berlin est toujours chaud sur Maxwell Cornet. Les Berlinois devraient proposer 8 M€.

Enfin pour finir, Arsenal dont le nom est souvent évoqué pour Houssem Aouar pourrait faire une offre à l'OL, mais pour un autre joueur : Bruno Guimarães. Les Gunners pourraient lâcher 30 M€ pour le milieu brésilien. Mais l'OL est en demanderait au minimum 40.

Les infos du jour à l'étranger

Romelu Lukaku arrive à Chelsea. Le Belge a déjà effectué une partie de sa visite médicale avec les Blues, qui vont débourser 115 M€ pour s'offrir l'attaquant. Ce dernier va d'ailleurs devenir le joueur le plus cher du monde en transferts cumulés (327 M€), dépassant Neymar (310 M€) et Cristiano Ronaldo (230 M€).

D'après Sky Sports, Tammy Abraham ne devrait pas rejoindre Arsenal, ni l'Atalanta, mais plutôt l'AS Roma de José Mourinho. Selon le média anglais, un accord a été conclu autour de 40 M€. Reste à savoir si le joueur voudra bien venir en Italie.

La visite médicale de Raphaël Varane à Manchester United a lieu aujourd'hui selon le Manchester Evening News, puisque le défenseur a dû observer une période de quarantaine à son arrivée en Angleterre. Il devrait ensuite signer son contrat mercredi et être présenté aux médias dans la foulée.

L'avenir de Tanguy Ndombélé semble s'obscurcir à Tottenham. Depuis la prise de fonction de Nuno Espririto Santo, le milieu de terrain français ne joue plus. Il n'a même pas disputé la moindre minute en préparation et selon The Athletic, l'heure est à la réflexion sur son avenir.

Mis sur la liste des transferts, Mariano Diaz et Luka Jovic ne sont pas désirés par Carlo Ancelotti. Problème, le Real Madrid ne parvient pas à les vendre. L'ancien Lyonnais ne souhaite pas partir alors que le Serbe lui veut bien quitter la Casa Blanca mais pas à n'importe quelle condition, et ne trouve pas preneur à l'heure actuelle. L'Inter s'est tout de même penchée sur son cas.

Encore une mauvaise nouvelle pour le Barça, qui s'est décidé à vendre Ilaix Moriba, dont le contrat se termine dans un an. Le milieu de terrain veut une grosse revalorisation salariale que ne peut pas lui offrir son club formateur. Selon Deportes Cuatro, il serait même prêt à rester en tribune une saison pour s'engager libre dans un an et toucher une grosse prime à la signature.

Les officiels du jour

Libre depuis la fin de son contrat avec Bordeaux, Alexandre Lauray a signé en faveur du Mans FC en National 1. La durée du bail du défenseur de 24 ans n'a pas été précisée.

Hans Petter Hauge va passer la saison du côté de l'Eintracht Francfort. L'ailier norvégien de 21 ans est prêté avec option d'achat par l'AC Milan.

Prêté la saison dernière par Leicester à Besiktas, Rachid Ghezzal a signé définitivement avec la formation turque contre un chèque de 3 millions d'euros (+ 1 million d'euros de bonus).