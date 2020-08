Séville FC - Manchester United : les compositions probables

La suite après cette publicité

Une place en finale ! Voilà l'enjeu de la rencontre entre le Séville FC et Manchester United à l'occasion de la première demi-finale de l'Europa League. Et ce sont deux récents vainqueurs de la compétition qui s'affrontent. Côté Sévillan, Julen Lopetegui devrait reconduire le même onze de départ que lors de la victoire face à Wolverhampton (1-0), à une exception près, à savoir un 4-3-3 avec Bounou dans les cages. Une défense composée de gauche à droite de Reguilón, Diego Carlos, Koundé et Jesús Navas. Le milieu de terrain devrait être aligné avec des éléments comme Fernando, Banega et Jordan. L'attaque sera emmenée par Ocampos, Suso et De Jong qui fait son retour dans le onze.

De son côté, Ole Gunnar Solskjaer devrait aligner son traditionnel 4-2-3-1. Sergio Romero garde les buts à la place de David De Gea. La défense sera composée de Williams, Maguire, Lindelöf et Wan-Bissaka. Pogba et Matic composeront le double pivot avec Bruno Fernandes en meneur de jeu. Rashford, Greenwood et Martial formeront la ligne d'attaque.