Mercato : pourquoi Zinédine Zidane a recalé l’Algérie

Le PSG, l’OM, un retour au Real Madrid, l’équipe de France… Ces derniers mois, le nom de Zinedine Zidane est associé à de nombreux clubs ou sélections. Pourtant, depuis son départ du club merengue en 2021, l’ancienne star des Bleus reste dans l’ombre. Déterminée à l’idée de frapper un grand coup après l’annonce du départ de Djamel Belmadi, désigné comme principal coupable du fiasco lors de cette CAN 2023, la Fédération Algérienne de Football a alors tenté sa chance auprès du champion du monde 1998. Pourtant et comme indiqué par L’Equipe, ce vendredi, la légende tricolore a décidé de repousser l’approche faite par les Fennecs.

Quelques heures plus tard, RMC Sport a, de son côté, ajouté que la FAF ne comptait pas abdiquer sur le dossier. Conscient des attaches familiales de Zinédine Zidane avec l’Algérie et la Kabylie, le président de l’instance, Walid Sadi, envisagerait ainsi - avec l’aide de plusieurs sponsors - de formuler une offre «très importante» à ZZ dès ce week-end. Par ailleurs, plusieurs proches de la légende l’inciteraient à étudier sérieusement l’option se présentant à lui. Une ambition qui semble malgré tout difficile à atteindre au regard des nouvelles révélations faites par le quotidien français ce samedi matin.

Zidane veut prendre son temps !

Alors que l’Algérie a ciblé plusieurs profils (Hervé Renard, Vahid Halilhodzic, Jorge Sampaoli ou encore Patrice Beaumelle pour ne citer qu’eux) pour tenter de relancer le projet de la sélection, les Fennecs risquent de devoir abandonner la piste menant à Zinédine Zidane. Et la raison est simple. Selon L’Equipe, l’ancien joueur de la Juventus Turin souhaite, en effet, retrouver un projet« pour gagner», avec une structure interne forte pour performer. Des conditions que l’Algérie ne semble donc pas être en mesure de lui offrir.

Après les États-Unis, la Belgique, le Paris Saint-Germain, Manchester United ou encore l’Arabie saoudite, l’Algérie devrait donc s’ajouter à la longue liste des courtisans recalés par l’intéressé. Pas forcément pressé de rebondir, Zinédine Zidane continue, lui, de profiter de sa famille en Espagne, où il suit la carrière de ses fils, entre les jeunes du Real Madrid pour Theo, le Séville FC pour Elyaz et Eibar pour Luca. Si l’Algérie ne compte rien lâcher dans ce dossier, l’affaire semble donc très mal embarquée. Dans cette optique, les deux médias algériens DZ Foot et Compétition évoquaient, quant à eux, la possible nomination de Madjid Bougherra (41 ans), aujourd’hui assis sur le banc du club qatari d’Al Merkhiya. Affaire à suivre…