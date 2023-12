OM : le réveil tonitruant de Pierre-Emerick Aubameyang

Et si c’était enfin le déclic pour Pierre-Emerick Aubameyang ? L’attaquant a vécu sa meilleure soirée depuis qu’il porte le maillot de l’OM à l’occasion de la réception de l’Ajax hier lors de la 5e journée de la phase de groupes de Ligue Europa. Il s’est tout simplement offert un triplé, deux penaltys et surtout un magnifique retourné acrobatique qui a fait lever d’un seul homme tout le stade Vélodrome. Il a pourtant gardé le masque, la mâchoire serrée au lieu de célébrer son geste. «Ma célébration? Je suis quelqu’un d’humain et il faut rester humble dans ces moments-là.»

Le Gabonais est le grand artisan de ce succès 4-3, synonyme de qualification pour le tour suivant mais il sait également que le plus dur reste à venir, lui qui est remis en cause depuis le début de saison, notamment en raison de son manque de réussite. «Je remercie mes coéquipiers de me faire travailler au quotidien, d’être avec moi et pour le soutien que j’ai reçu avec certains mots qui font du bien dans des moments comme ça .Je suis très touché par cette solidarité», confiait à RMC Sport le principal intéressé après la rencontre d’hier.

Gattuso l’a toujours soutenu

La recrue offensive star de l’OM de cet été en est maintenant à 8 buts en 18 rencontres toutes compétitions confondues. C’est la Ligue Europa qui lui donne un peu de baume au cœur depuis le début de la saison. Il a déjà frappé 5 fois en seulement 4 matchs. Reste maintenant à trouver le bon rythme de carburation en championnat, où les Phocéens galèrent avec cette décevante 12e place. «Un triplé qui lance mon aventure à l’OM ? J’espère. Je ne peux qu’être content. Quand on marque, on est content en tant qu’attaquant.»

Certains supporters se sont demandés ces dernières semaines s’il n’aurait pas été judicieux de conserver Alexis Sanchez plutôt que de recruter l’avant-centre de 34 ans. Seul l’avenir nous le dira et en attendant, Gennaro Gattuso fait tout pour le mettre dans de bonnes dispositions mentales. «Je n’ai jamais douté de lui mais c’est forcément dur quand un attaquant ne marque pas, surtout ici, on le tue quand ça ne va pas.» C’est donc une soirée doublement réussie entre la qualification et le plein de confiance du buteur maison.