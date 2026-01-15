Menu Rechercher
Bundesliga : l’Union Berlin arrache le nul in extremis à Augsbourg

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Beljo a marqué pour Augsbourg @Maxppp
Augsbourg 1-1 Union Berlin

Fin de la 17e journée de Bundesliga ce soir avec un duel de deuxième partie de tableau entre Augsbourg (15e du classement) et l’Union Berlin (9e). Les hommes de la capitale avaient l’opportunité de prendre la huitième place en cas de succès, tandis que leurs hôtes du soir espéraient l’emporter afin de s’éloigner de la zone de relégation.

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
9 Logo Union Berlin Union Berlin 23 17 -3 6 5 6 23 26
15 Logo Augsbourg Augsbourg 15 17 -15 4 3 10 18 33

Auteur de son premier but de la saison durant le temps additionnel de la première période, le Français Alexis Claude-Maurice pensait donner la victoire aux siens. Mais c’était sans compter sur la ténacité de l’Union Berlin qui a réussi à égaliser à la 94e minute par Ljubicic. Au classement, les deux équipes ne bougent pas.

