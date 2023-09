JT Foot Mercato : ces stars toujours libres après le mercato

De nombreux joueurs toujours sans club !

La suite après cette publicité

De nombreux joueurs sont encore sans contrat, c’est le cas d’Eden Hazard, laissé libre par le Real Madrid. Le Belge a été approché par plusieurs équipes tout au long du Mercato, mais aucune n’a véritablement réussi à le faire vibrer. En effet, le chemin qui semble le plus probable pour lui c’est la retraite. À 32 ans, l’ancienne gloire de Chelsea pourrait raccrocher les crampons, ce qui viendrait confirmer qu’aucune destination n’était envisageable cet été. Et c’est lui-même qui l’a sous-entendu dans un documentaire consacré aux Diables Rouges : «Petit à petit, il est temps de profiter de la vie avec ma famille et mes amis. Boire quelques bières Jupiler. Je serai toujours fan des Diables Rouges et du beau football. J’ai toujours porté ce brassard de capitaine avec beaucoup d’honneur.» David De Gea n’a pas non plus trouvé d’équipe pour l’instant. Après 12 ans passés à Manchester United, De Gea n’a pas vraiment été au centre des rumeurs dans ce mercato estival. Un temps annoncé au Real Madrid quand Thibaut Courtois s’est blessé, les Madrilènes ont finalement opté pour son compatriote Kepa Arrizabalaga. L’ancien gardien de l’Atlético de Madrid n’a reçu aucune offre concrète et son avenir serait donc plus lié à la Saudi Pro League qui ferme son mercato ce soir à minuit. Reste à voir si une offre de dernière minute pourra le sortir du chômage. Jesse Lingard s’est lui également retrouvé sans club à l’issue du mercato. L’international anglais est libre depuis son départ de Nottingham Forest où il n’aura passé qu’une seule saison. Prêté à West Ham il y a deux ans, Lingard pourrait y faire son retour dans les prochains jours, même si la piste de la Turquie est également envisagée. Yann M’Vila cherche lui aussi du travail. Selon nos informations, le milieu de terrain de 33 ans serait ouvert à un retour en France, après avoir décliné une offre de prolongation à l’Olympiakos et une autre offre du FC Shabab Al-Ahli aux Émirats arabes unis. Toujours sans club aujourd’hui, sa situation pourrait donc bouger dans les prochains jours, affaire à suivre. Moussa Marega est lui aussi sans club en ce 7 septembre. L’attaquant malien a résilié son contrat avec Al-Hilal fin août, après deux saisons plutôt réussies en Arabie saoudite. L’ancien joueur du FC Porto serait dans le viseur de Valence avec qui il serait entré en discussion. L’international malien pourrait donc connaître un nouveau championnat, dans une équipe qui a bien besoin de renforts.

Le tacle de Ramos au PSG !

Sergio Ramos était présenté officiellement aux supporters du Séville FC hier, dans le stade Ramon Sanchez Pizjuan, devant plus de 23 000 personnes. Une grande émotion pour Ramos lui qui revient là où tout a commencé pour lui, en ayant refusé des offres d’Arabie saoudite, de Turquie, mais aussi une offre de prolongation au Paris Saint-Germain. En conférence de presse le défenseur espagnol est revenu sur son passage parisien et a expliqué pourquoi il ne se sentait pas de poursuivre son aventure au PSG : «Au PSG, j’avais eu l’occasion de continuer, mais à cause de sensations ou d’autres choses, tu penses que le cycle est fini. Ce n’est pas une question de contrat, d’argent, ni d’années, c’est une question sportive, de mentalité, de philosophie, de sentiment, et je pensais que c’était à Séville que j’allais retrouver tout ça.»

À lire

Nasser Al-Khelaïfi réélu à la tête de l’ECA

Les officiels du jour :

Thorgan Hazard rejoint Anderlecht. Après 4 ans passés au Borussia Dortmund, dont une dernière saison prêté au PSV Eindhoven, il retourne en Belgique en échange d’un chèque d’environ 4,5 M€. On reste en Belgique avec une nouvelle arrivée du côté de Molenbeek, c’est Jeff Reine-Adélaïde qui s’est engagé en faveur du club détenu par John Textor. Pas d’indemnité de transfert pour l’Olympique Lyonnais mais un intéressement de 40% sur une future vente du joueur français. Prêté à Troyes la saison dernière, l’ancien Angevin quitte donc définitivement l’OL. Des nouvelles de Jesé, l’ancien joueur du Real Madrid et du Paris Saint-Germain, qui va évoluer au Brésil cette saison, dans le club de Coritiba, lanterne rouge du championnat auriverde. Il arrive libre de tout contrat.