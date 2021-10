Liga : le Betis Séville concède le nul à Alavés

Le Betis Seville s'en sort sur le fil. En déplacement chez le 19e de Liga dans le cadre de la 9e journée, le Bétis avait l'occasion de remonter au classement et de notamment de revenir à hauteur du FC Barcelone, toujours 7e du Championnat d'Espagne. Opposée à une équipe d'Alavés joueuse (14 tirs tentés, deux cadrés), la formation de Nabil Fekir a eu beaucoup de mal pour prendre l'avantage.

Mais au bout du suspense, Iglesias, tout juste entré en jeu dans le dernier quart d'heure, était parfaitement servi par Joaquin et pouvait pousser le ballon dans le but vide pour ouvrir le score (1-0, 90e). Une victoire importante pour les Andalous qui grimpent à la 8e place et collent au Barça, avant de recevoir le Rayo Vallecano lors de la prochiane journée. De son côté, Alavés enchaîne une deuxième défaite de suite et reste à la 19e place de Liga avec trois points pris avant d'aller à Cadix.

