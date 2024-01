L’AS Roma va rencontrer Daniele De Rossi

C’est une information qui a fait trembler les médias italiens, ce mardi matin. En effet, l’AS Roma vient d’annoncer le départ de José Mourinho et de son staff avec effet immédiat. Le technicien portugais, qui semblait pourtant maintenir sa place à la tête du club de la Louve, a payé sa mauvaise série de résultats et la triste 9e place en Championnat. Si le timing peut étonner, l’éviction de José Mourinho de l’AS Roma d’ici à la fin de la saison restait prévisible.

Comme nous l’avions informé, plusieurs candidats étaient ciblés pour prendre la suite du Special One. Parmi eux, Daniele De Rossi était l’un des favoris. L’ancien milieu italien et légende des Giallorossi est actuellement sans banc après un bref passage à la SPAL cette saison. Et d’après les dernières révélations de Sky Sports, le manager de 40 ans va s’entretenir ce mardi matin avec les propriétaires du club, Dan et Ryan Friedkin.