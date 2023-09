Atlético : Diego Simeone descend son équipe

La suite après cette publicité

Il n’était pas content à l’issue de la rencontre. Et franchement, Diego Simeone peut enrager face à la prestation de son Atlético de Madrid, balayé hier après-midi en championnat par Valence (3-0). Avant un déplacement périlleux sur la pelouse de la Lazio Rome en Ligue des Champions, ce revers ne tombe clairement pas au meilleur des moments.

Interrogé sur la performance de son équipe à l’issue de la rencontre, El Cholo n’a pas été tendre avec ses joueurs : «Valence a été supérieur et a fait ce qu’il fallait, nous avons joué le match le plus faible depuis mon arrivée au club et pour féliciter l’adversaire, ils ont su ne pas nous laisser progresser, profiter des espaces.» Pour rappel, Simeone est l’entraîneur des Colchoneros depuis 2011.