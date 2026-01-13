Romain Faivre recale Le Havre pour un autre club de Ligue 1

En quête de renforts offensifs pour assurer son maintien en Ligue 1, Le Havre avait fait de Romain Faivre l’une de ses priorités du mercato hivernal. L’ancien Lyonnais et Brestois, libéré de son prêt à Al-Taawoun en Arabie saoudite, était tout proche de rejoindre le HAC après des discussions avancées et une visite médicale programmée ce mardi, comme nous vous l’avons révélé.

Mais contre toute attente, le dossier a finalement capoté dans les dernières heures. Selon nos informations, Romain Faivre a choisi une autre destination, toujours en Ligue 1 : il s’agit de l’AJ Auxerre, qui a formulé une offre financière plus alléchante au milieu offensif de 27 ans. Le Havre doit donc revoir ses plans pour renforcer son secteur offensif, tandis que le milieu offensif de 27 ans s’apprête à relancer sa carrière, loin de la Normandie. L’arrivée de Sofiane Boufal, elle, est toujours prévue.