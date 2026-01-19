Le RC Lens boucle l’arrivée de Mathieu Gorgelin

Pour remplacer Régis Gurtner blessé pour une très longue durée, le RC Lens était en quête d’une doublure d’expérience pour épauler Robin Risser, révélation de la saison en Ligue 1.

Comme nous vous l’avions révélé il y a quelques jours, le club artésien, qui caracole en tête du championnat, a décidé de miser sur Mathieu Gorgelin libre depuis son départ du HAC. Le portier de 35 ans s’est engagé avec le RC Lens jusqu’à la fin de saison.