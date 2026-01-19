Menu Rechercher
Commenter 5
Le RC Lens boucle l’arrivée de Mathieu Gorgelin

Par Sebastien Denis
1 min.
Mathieu Gorgelin en action avec Le Havre @Maxppp

Pour remplacer Régis Gurtner blessé pour une très longue durée, le RC Lens était en quête d’une doublure d’expérience pour épauler Robin Risser, révélation de la saison en Ligue 1.

Racing Club de Lens
Une nouvelle recrue qui fait la paire 🃏

#SuperMercato #SuperMario
Comme nous vous l’avions révélé il y a quelques jours, le club artésien, qui caracole en tête du championnat, a décidé de miser sur Mathieu Gorgelin libre depuis son départ du HAC. Le portier de 35 ans s’est engagé avec le RC Lens jusqu’à la fin de saison.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
