Chelsea : nouveau coup dur pour Lesley Ugochukwu

Blessé aux ischio-jambiers depuis fin décembre, Lesley Ugochukwu (19 ans) devrait être absent pendant six semaines selon The Standard. Le jeune Français, arrivé à Chelsea il y a six mois, traîne cette blessure depuis déjà un mois.

Cette blessure freine sa progression avec l’équipe londonienne, déjà que l’ancien rennais n’avait pas beaucoup de temps de jeu : seulement trois titularisations depuis le début de saison en Premier League. Toujours selon le journal anglais, les problèmes de milieu de terrain pourraient conduire Mauricio Pochettino à faire revenir Andrey Santos (19 ans), actuellement en prêt à Nottingham Forest.