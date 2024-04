Le PSG et Kylian Mbappé font vraiment peur aux Barcelonais !

Dans un peu moins d’une semaine, le PSG est face au premier rendez-vous décisif de sa saison. Les Parisiens accueillent le FC Barcelone pour le premier round de ces quarts de finale de la Ligue des Champions, avec, toujours, cet espoir d’enfin aller au bout dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Avec Luis Enrique, la tendance est plutôt à l’optimisme du côté du PSG, plutôt convaincant ces dernières semaines.

Et de l’autre côté des Pyrénées, ça ne passe pas inaperçu. Les prestations parisiennes et surtout celles de Kylian Mbappé ont été scrutées de très près ces dernières semaines, à l’image de ce succès solide face à Rennes en demies de Coupe de France mercredi soir. « Le but de Mbappé reflète à merveille pourquoi tous les supporters du Barça tremblent », titre par exemple le quotidien AS. Le Bondynois n’est pas le seul joueur que craignent les Barcelonais, qui redoutent aussi un ancien de la maison : Ousmane Dembélé.

Luis Enrique fait peur

Sport lui consacre ainsi un long article, mettant notamment en avant le travail réalisé par Luis Enrique avec lui et son repositionnement parfois plus axial qui risque de faire mal aux hommes de Xavi. Ce match face à Rennes, bien que pas forcément brillant, a ainsi mis en avant certaines forces et alternatives que pourrait utiliser l’Espagnol face à son ancien club. La présence de Luis Enrique sur le banc parisien est donc aussi un sacré atout pour les Parisiens aux yeux des médias et des supporters barcelonais.

« Le PSG de Luis Enrique est puissant physiquement, met la pression, est solidaire et dangereux avec des espaces. Le PSG a montré face à Rennes qu’il est préparé pour battre quiconque mais qu’il n’est pas forcément exhubérant », explique Mundo Deportivo, qui encense aussi Mbappé et Dembélé. Les médias catalans présentent ainsi ce PSG comme une équipe particulièrement difficile à bouger, et létale si ses joueurs offensifs ont quelques mètres de champ libre devant eux. Xavi a du pain sur la planche s’il souhaite mettre son équipe en demies…