Manchester United - Leeds : les compositions officielles

Invaincu en championnat depuis le 1er novembre, Manchester United peut revenir à hauteur d'Everton (2e, 26 points) en cas de succès cet après-midi à domicile face à Leeds. Ole Gunnar Solskjaer, qui ne déplore pas d'autres absences que celles de Marcos Rojo et Phil Jones, ne modifie que par petites touches son onze de départ. Luke Shaw retrouve sa place à gauche de la défense, tandis que Nemanja Matic cède son poste aux côtés de Scott McTominay à Fred.

Edinson Cavani, incertain avant le match, démarre sur le banc, alors que Daniel James remplace la pépite Mason Greenwood sur la droite de l'attaque mancunienne. Toujours privé de Diego Llorente et Robin Koch, Marcelo Bielsa aligne à nouveau Luke Ayling au sein de la charnière centrale de son habituel 4-1-4-1. Rodrigo enchaîne lui une troisième titularisation consécutive au milieu, tout comme Raphinha sur la droite.

Les compositions des équipes :

Manchester : De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - Fred, McTominay - James, Fernandes, Rashford - Martial.

