FC Porto : Jesus Corona illumine la reprise de la Liga NOS

«Corona a brillé pour 11». O Jogo met Jesus Corona (27 ans) à l'honneur ce jeudi. Il faut dire que le Mexicain a offert au FC Porto trois points très importants ce mercredi soir dans un match compliqué face au Maritimo (1-0, 26e journée de Liga NOS). Un succès qui permet aux Dragões de prendre seuls la tête du classement devant Benfica.

Un joli but d'ailleurs, «un coup de magie de Jesus tout-puissant», s'enflamme même Record. «Un coup de génie», ose même O Jogo. Déjà buteur la semaine passée lors de la défaite sur la pelouse de Famalicão (2-1, 25e journée), le natif de Hermosillo, crédité d'un 7/10 par l'ensemble des journaux sportifs portugais pour sa prestation, est en pleine forme depuis la reprise.

Golo do @FCPorto ! Tecatito Corona surpreende tudo e todos com um grande golo! Está aberto o marcador no Estádio do Dragão. pic.twitter.com/VU4cCC8OIU — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) June 10, 2020

Un mercato animé

L'international mexicain (42 sélections, 7 buts) confirme purement et simplement son excellente forme cette saison (4 réalisations et 7 passes décisives en 26 apparitions en Liga NOS). Baladé sur tout le couloir droit portista par Sergio Conceição, tantôt latéral tantôt excentré, l'ancien pensionnaire du FC Twente perd rarement en efficacité. Il épate par sa capacité à répéter les efforts et à éliminer ses adversaires directs.

Ses prestations accomplies et sa régularité en font d'ailleurs un élément très demandé sur le marché. Sous contrat jusqu'en juin 2022, Jesus Corona figure sur les tablettes de Chelsea, de l'Inter ou encore du FC Séville, où officie son ancien coach à Porto Julen Lopetegui. Sa clause libératoire serait de l'ordre de 30 M€. Sans doute un joli chèque en prévision pour Porto, qui a besoin de vendre cet été pour respecter ses engagements envers l'UEFA dans le cadre du fair-play financier.