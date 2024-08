OM : Elye Wahi s’explique sur sa vidéo polémique

C’est la magie d’internet. Il n’a pas fallu beaucoup de temps aux supporters marseillais pour retrouver une vidéo polémique concernant Elye Wahi. L’attaquant de 21 ans, dès lors qu’il a été lié à l’OM, a vu une interview de France Bleu ressurgir. « Le maillot que je ne porterai jamais ? L’OM. C’est une certitude », expliquait-il froidement alors qu’il n’avait que 18 ans à ce moment-là. Forcément, cela a eu de quoi enflammer les réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

Ce mercredi, lors de sa conférence de presse de présentation, il n’a pas échappé à la question sur cette vidéo. Et il a botté en touche. «La vidéo de mes propos sur l‘OM ? Je sais que ce que j’ai dit quand j’étais à Montpellier, ce sont des années en arrière, j’étais jeune et j’ai muri depuis. Je suis très content d’être en face de vous, je voulais aussi remercier les supporters et la direction, qui a fait tous les efforts pour que je vienne. » Pas sûr que cela suffise…