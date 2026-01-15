Menu Rechercher
OGC Nice : le dossier Boga-Moffi pourrait se régler aux prud’hommes

Par Josué Cassé
1 min.
Jérémie Boga et Terme Moffi avec Nice @Maxppp

Alors que l’OGC Nice était convoqué par la commission juridique de la LFP ce jeudi pour une tentative de conciliation autour de la demande de résiliation de contrat de Jérémie Boga et Terem Moffi, l’échange entre les différentes parties n’a finalement pas abouti à un accord. Selon les dernières informations de Nice Matin, le club azuréen estime ne pas avoir commis de manquements et aurait proposé un prêt ou un transfert pour régler ce litige.

Une proposition qui n’a pas porté ses fruits. La suite de l’affaire pourrait finalement s’écrire devant les prud’hommes. Pour rappel, les deux joueurs sont, eux, en arrêt de travail depuis début décembre et les violences qu’ils ont subies lors de leur retour de Lorient le 30 novembre dernier.

