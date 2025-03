PL : Liverpool renverse Southampton, Brighton s’impose sur le fil face à Fulham

Leader de la Premier League avec 67 points (20 victoires, 7 nuls, 1 défaite), Liverpool accueillait Southampton, dernier du classement avec seulement 9 points. Invaincus lors de leurs 24 derniers matchs de Championnat, les Reds avaient récemment montré un grand mental. Malgré quelques difficultés cette saison, notamment un match âpre à Paris en Ligue des champions (1-0), ils restaient solides grâce à un Alisson exceptionnel, enchaînant ainsi leur 3e victoire sans encaisser de but. Et les Reds ont enchainé une nouvelle victoire aujourd’hui. Liverpool a battu Southampton 3-1 grâce à une solide seconde mi-temps après avoir été mené. Juste avant la pause, Smallbone a ouvert le score pour Southampton, profitant d’une hésitation de Virgil Van Dijk pour marquer au premier poteau (45e+1, 0-1).

Mais dès le début de la seconde période, Liverpool a réagi : à la 51e, Nunez a égalisé sur un centre en retrait de Diaz (1-1). Quatre minutes plus tard, Salah a donné l’avantage à son équipe en convertissant un penalty (53e, 2-1). Mohamed Salah s’est finalement offert un doublé en fin de match, scellant la victoire des siens (88e, 3-1). Grâce à ce bon résultat, Liverpool garde le large en tête du Championnat avec 70 points. Southampton reste lanterne rouge. De son côté, Brighton a remporté son match contre Fulham dans une partie disputée (1-1). À la 35e, Fulham a ouvert le score grâce à Raul Jimenez, qui a repris un centre d’Alex Iwobi (1-0). Cependant, Brighton a répondu avant la pause : Jan Paul van Hecke a égalisé d’une tête puissante sur un coup-franc bien exécuté de Yasin Ayari (41e, 1-1). C’est finalement Joao Pedro qui a donné la victoire aux siens sur pénalty dans les ultimes instants de la rencontre (90e+8, 2-1). Au classement, Brighton gagne la 6e position et Fulham reste 9e. Enfin, Crystal Palace est reparti avec trois points contre Ipswich, grâce à un but de l’ancien marseillais Ismaila Sarr (82e, 1-0).

Les autres résultats du multiplex :

Liverpool 3 - 1 Southampton : Nunez (51e), Salah (53e, 88e) / Smallbone (45e+1)

Brighton 2 - 1 Fulham : van Hecke (41e), Joao Pedro (90e+8) / Raul Jimenez (35e)

Crystal Palace 1 - 0 Ipswich : Ismaila Sarr (82e)