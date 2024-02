Les confessions de Nicolò Fagioli sur son addiction aux jeux

Nicolò Fagioli (23 ans) est à l’arrêt depuis octobre et les révélations sur ses paris sportifs. Le milieu de la Juventus Turin a été sanctionné et doit désormais purger sept mois de suspension. Dans TMW, le jeune italien est revenu sur son addiction aux jeux. Une dépendance qui est arrivée très tôt pour lui : « j’ai commencé à 16 ans, peut-être par solitude. (…) Au début c’était comme un jeu, puis c’est devenu lentement une maladie, j’ai commencé tout de suite avec les paris sportifs quand je jouais à la Juve dans l’académie des jeunes. Avant de perdre le contrôle, j’aimais vraiment jouer, je cherchais de la dopamine sans le savoir. J’ai ensuite compris qu’il s’agissait d’une maladie, mais j’ai mis trop de temps à trouver de l’aide. (…) J’étais toujours nerveux, mon seul exutoire était le jeu parce que je m’entraînais mal et cela a fait de moi un footballeur qui ne se donnait pas à 100 % sur le terrain. »

La suite après cette publicité

« Les camarades et le club m’ont beaucoup aidé en me soutenant. Après la publication de l’affaire, j’étais plus concentré sur le fait de ne pas laisser d’autres choses me concernant sortir dans les journaux, puis après les deux premières semaines, j’ai recommencé à penser à l’équipe et c’était difficile de ne pas pouvoir participer aux matches et aux rencontres à l’extérieur. Au début, j’ai ressenti de la colère et de la honte. (…) Maintenant j’ai vraiment envie de revenir sur le terrain, j’ai hâte. Je rêve de la Coupe d’Europe. » a-t-il poursuivi.