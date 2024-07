L’ASSE discute pour Sebastian Nanasi

L’AS Saint-Etienne a déjà bien avancé son mercato, avec les recrutements de Ben Old, Augustine Boakye, Yunis Abdelhamid et Zuriko Davitashvili. Et le promu ne compte pas s’arrêter là. Selon nos informations, les Verts sont bien en train de travailler sur le recrutement de Sebastian Nanasi, milieu de terrain qui évolue du côté de Malmö FF.

Sous contrat jusqu’au 31 décembre 2025 (puisque le championnat suédois se joue sur l’année civile), le joueur âgé de 22 ans est intéressé à l’idée de venir jouer pour l’ASSE, et les discussions ont débuté entre les clubs. Il n’y a pas eu encore d’offre officielle formulée par les dirigeants foréziens pour cet international suédois (3 sélections).