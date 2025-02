Casemiro veut faire la guerre à Manchester United

Entre Casemiro et Manchester United, rien ne va plus. Sur la pente descendante depuis le début de la saison, le Brésilien de 32 ans a connu sa première titularisation en 2025 contre Tottenham, ce week-end, pour un total de 15 journées de Premier League disputées seulement et un but inscrit. Mais depuis l’arrivée de Ruben Amorim, l’ex-Madrilène a vu son temps de jeu réduire drastiquement et Manchester United souhaite lui trouver une porte de sortie depuis le mercato hivernal.

Mais bien qu’il soit mécontent de son manque de temps de jeu, Casemiro ne compte pas quitter les Red Devils tout de suite. Il a fait savoir à sa direction qu’il souhaite aller au bout de son contrat, qui n’expire qu’à l’été 2026, selon le Times. Et malgré des offres exotiques, le Brésilien n’était pas intéressé par les offres de l’Arabie saoudite en janvier dernier et n’est pas très partant à faire son retour au Brésil. Il souhaite continuer à Manchester United, malgré la mauvaise passe avec son manager.

Un salaire de 360 000 euros par semaine

Le journal britannique indique que le milieu de terrain entend bien continuer à Old Trafford, où il touche un peu plus de 360 000 euros par semaine. Un des meilleurs salaires du club. La situation financière de Manchester United l’oblige à dégager des liquidités par la vente de joueurs et par la réduction de sa masse salariale, mais Casemiro veut rester. «Il me reste un an et demi de contrat et j’aimerais le terminer ici à Manchester. Je suis bien ici et ma famille aussi. Heureux sur le banc ? Bien sûr que non. C’est un autre sujet», a-t-il assuré à AS.

Arrivé pour 80 millions d’euros à l’été 2022 en provenance du Real Madrid, Casemiro est pourtant apprécié par Ruben Amorim, qui a récemment expliqué ses choix : «parfois, c’est une question de système, parfois, c’est la forme du joueur. Nous savons que Casemiro a aujourd’hui d’autres qualités. Mais nous sommes dans un championnat où il y a une grande différence d’intensité. C’est pourquoi je pense que notre équipe a besoin de joueurs avec une grande intensité». Une situation qui n’arrange personne, mais qui convient au Brésilien.