PL : Arsenal en démonstration à West Ham

West Ham n’avait jamais connu une aussi grosse débâcle face à Arsenal (0-6). Les Gunners se sont régalés aujourd’hui dans un des derby de Londres. Sans Oleksandr Zinchenko et Gabriel Jesus, Mikel Arteta a opté pour Jakub Kiwior en arrière gauche et Leandro Trossard en attaque. Des choix judicieux puisque les deux joueurs se sont montrés à la hauteur de l’événement, à l’image du Belge qui s’est procuré plusieurs occasions franches (22e, 23e, 24e). Mais c’est sur corner que la situation s’est décantée grâce à William Saliba sur une offrande de Declan Rice (32e). Puis tout s’est enchaîné très rapidement, les vagues jaunes (d’Arsenal) ont déferlé sur la défense de West Ham. D’abord avec Bukayo Saka sur pénalty (41e), puis Gabriel, de nouveau sur un coup de pied arrêté de Declan Rice (44e). Leandro Trossard s’est invité à la fête, en ajoutant un quatrième but d’une jolie lucarne (45e+2). À la pause, les supporters de West Ham ont même quitté le stade.

La deuxième mi-temps était dans la même veine. Avec plus de 70% de possession, Arsenal a continué à se créer des occasions et à les concrétiser. Bukayo Saka s’est amusé de la défense des Hammers pour inscrire un doublé (63e), son dixième but de la saison en Premier League. Le dernier but de la partie est réalisé par un ancien de la maison Declan Rice. L’international Anglais, après deux passes décisives, s’adjuge une merveille de frappe lointaine (66e). Avec cette large victoire, Arsenal continue de suivre le train juste derrière Liverpool et Manchester City. Les Gunners soignent par la même occasion leur différence de but (désormais à +31), une donnée importante quand on voit la proximité des trois équipes en tête de Premier League. La descente au classement continue pour West Ham. Toujours pas de victoire en 2024 (en 7 matchs) et une désormais huitième place.