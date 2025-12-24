EdF : l’avis tranché d’un ex-recruteur de l’OL sur un possible retour de Benzema

Alors que Karim Benzema a récemment laissé entendre qu’il pourrait envisager un retour en équipe de France pour la Coupe du Monde 2026, Gérard Bonneau, ancien recruteur de l’OL et artisan de sa formation, y voit un potentiel réel. « S’il dit ça, c’est qu’il sent qu’il peut encore apporter quelque chose. Il marque toujours dans son championnat et pourrait encadrer les jeunes Bleus tout en disant : “je suis encore là”. En 25 minutes, il peut faire basculer un match », assure Gérard Bonneau, qui connaît mieux que quiconque l’impact de Benzema sur un terrain.

La suite après cette publicité

L’entretien complet, à retrouver vendredi 26 décembre sur notre site, plonge dans le parcours exceptionnel de Karim Benzema à l’OL, le rôle décisif de Gérard Bonneau dans son ascension jusqu’au Ballon d’Or, et révèle les anecdotes et le regard unique de celui qui a façonné plusieurs générations de talents français, comme Alexandre Lacazette, Hatem Ben Arfa, Nabil Fékir ou encore Corentin Tolisso.