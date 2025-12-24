EdF : l’avis tranché d’un ex-recruteur de l’OL sur un possible retour de Benzema
Alors que Karim Benzema a récemment laissé entendre qu’il pourrait envisager un retour en équipe de France pour la Coupe du Monde 2026, Gérard Bonneau, ancien recruteur de l’OL et artisan de sa formation, y voit un potentiel réel. « S’il dit ça, c’est qu’il sent qu’il peut encore apporter quelque chose. Il marque toujours dans son championnat et pourrait encadrer les jeunes Bleus tout en disant : “je suis encore là”. En 25 minutes, il peut faire basculer un match », assure Gérard Bonneau, qui connaît mieux que quiconque l’impact de Benzema sur un terrain.
L’entretien complet, à retrouver vendredi 26 décembre sur notre site, plonge dans le parcours exceptionnel de Karim Benzema à l’OL, le rôle décisif de Gérard Bonneau dans son ascension jusqu’au Ballon d’Or, et révèle les anecdotes et le regard unique de celui qui a façonné plusieurs générations de talents français, comme Alexandre Lacazette, Hatem Ben Arfa, Nabil Fékir ou encore Corentin Tolisso.
