Arsenal : Leandro Trossard, l’homme qui a complètement fait oublier l’échec Mhykhaylo Mudryk

Et si Arsenal avait finalement réalisé une bonne opération en laissant Mhykhaylo Mudryk filer à Chelsea ? Souvenez-vous, l’hiver dernier, l’attaquant évoluant alors encore au Shakhtar Donetsk multipliait les appels du pied en direction des Gunners et de Mikel Arteta, qui discutaient eux avec leurs homologues ukrainiens, laissant clairement entendre qu’il voulait rejoindre le nord de Londres. Mais voilà, Arsenal n’a pas satisfait les exigences du Shakhtar. Chelsea a donc sauté sur l’occasion en enrôlant celui qu’on appelle le "Neymar ukrainien", et les Gunners se sont rapidement rabattus sur Leandro Trossard. Un choix payant pour les Rouge et Blanc.

Bien loin du montant astronomique évoqué pour Mudryk, l’actuel leader de Premier League n’a dépensé "que" 23 M€ + 8 M€ de bonus pour déloger l’international belge (24 capes, 5 buts) à Brighton, avec qui il était en froid l’hiver dernier. On se disait alors que ce coup réalisé restait très intéressant, Leandro Trossard étant un élément d’expérience connaissant bien la Premier League et y ayant déjà fait ses preuves. Près de deux mois plus tard, celui qui était la priorité de l’OM l’hiver dernier n’a fait que confirmer la belle pioche des Gunners. « Leandro a apporté des choses incroyables à l’équipe, assure le capitaine Martin Ødegaard. J’adore jouer avec lui. Il est bon pour trouver la bonne passe. Et nous sommes vraiment heureux de l’avoir dans l’équipe. »

Trossard déjà pleinement intégré et décisif

Si Arsenal est encore en tête du championnat anglais, avec 5 points d’avance sur Manchester City, c’est aussi grâce aux performances de son nouvel ailier de poche (1,72m). Après 10 matchs disputés sous ses nouvelles couleurs, Leandro Trossard affiche déjà un très bon bilan comptable (1 but et 5 passes décisives). Mais il ne faut pas s’arrêter aux stats et jeter un coup d’œil plus précis au terrain. Alors que le secteur offensif tournait très peu (avec un quatuor offensif Saka-Ødegaard-Martinelli-Nketiah, après la blessure de Gabriel Jesus), le Diable Rouge a su faire son trou dans ce collectif bien huilé.

C’est simple, hormis le déplacement au Portugal sur la pelouse du Sporting en Ligue Europa (2-2, 8e de finale aller) qu’il a manqué en raison d’une blessure à l’aine contractée lors de la folle réception de Bournemouth (3-2), Leandro Trossard a participé à tous les matchs d’Arsenal. Il s’est d’abord contenté de rentrer en jeu lors des quatre premiers matchs de Premier League, avant de s’imposer dans le XI de départ le reste du temps (profitant, aussi, de la blessure d’Eddie Nketiah). Depuis quelques matchs, il dépanne ainsi à merveille en tant que faux n°9 et régale ses partenaires.

Une polyvalence remarquée pour un Trossard déjà record

Car oui, sur le pré, le natif de Waterschei fait des sacrées différences et est décisif. C’est lui, qui, par exemple, a libéré l’Emirates Stadium contre Brentford (1-1, après l’erreur d’arbitrage qui a coûté la victoire aux Gunners). C’est aussi lui qui a offert le but de la victoire à Gabriel Martinelli à Leicester (1-0), avant de délivrer une masterclass à Craven Cottage (triplé de passes décisives) lors de la victoire à Fulham dimanche (3-0). Trossard est d’ailleurs devenu le premier joueur à réussir une telle performance en première mi-temps à l’extérieur.

« C’est une victoire parfaite, se félicitait le principal concerné avec son trophée de Man of The Match en main. J’essaye de contribuer en matière de buts et de passes. Aujourd’hui, ça m’a réussi et je suis très fier de notre victoire. Je me sens super bien dans cette équipe ! J’ai eu un excellent accueil dès le premier jour. Je me sens comme à la maison. Mon adaptation est bien plus simple. J’arrive juste dans cette équipe et c’est comme si j’étais là depuis plusieurs années. C’est une grande différence quand vous sentez immédiatement ce bien-être. »

Mikel Arteta va devoir se creuser les méninges

Sous le charme de son nouveau n°19, rapide, vif, doté d’une qualité d’élimination intéressante (aussi bien du pied droit que du gauche) et d’une bonne vision du jeu, Mikel Arteta s’est d’ailleurs réjoui après ce match à Fulham. « Il a été vraiment impressionnant. Il s’est blessé le week-end dernier et est revenu après trois jours alors que ça aurait pu prendre une semaine. Il était vraiment déterminé à revenir. Cela fait une grande différence dans l’équipe. Nous avions besoin de lui aujourd’hui et sa contribution a été superbe. »

Là où Mhykhaylo Mudryk peine encore à s’adapter au football anglais et à s’imposer à Chelsea, où il n’a toujours pas marqué, Leandro Trossard s’éclate dans ce nouveau challenge, qu’il relève avec brio. Le Belge donne ainsi entière satisfaction aux supporters d’Arsenal, mais aussi à son entraîneur, à qui il offre une belle alternative offensive. Trossard devrait aussi donner beaucoup de maux de têtes à Arteta dans les prochaines semaines, décisives pour la conquête du titre, avec le retour de Gabriel Jesus aux avant-postes.