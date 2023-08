PSG : Warren Zaïre-Emery reste flou sur l’avenir de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Après la victoire du Paris Saint-Germain face au RC Lens (3-1) en clôture de la 3e journée de Ligue 1, plusieurs joueurs parisiens ont naturellement été interrogés sur l’avenir d’un certain Kylian Mbappé, auteur d’un doublé et élu homme du match par la rédaction FM. Si Gianluigi Donnarumma a assuré que le Bondynois allait rester dans la capitale française, Warren Zaïre-Emery s’est lui, de son côté, montré beaucoup plus réservé.

«Je n’en sais rien. Ce n’est pas à moi de décider. On verra […] Ce soir (samedi), il fait un très bon match. Avec Ous’ (Dembélé), ils sont là pour nous créer des espaces avec leurs qualités de vitesse et de percussion. Ils l’ont très bien fait ce soir», a ainsi lancé le jeune parisien, remarquable face aux Sang et Or.