CAN 2025 : on connaît les premières affiches des 8es de finale !

Avec la dernière journée des phases de poules de la CAN 2025, le tableau final commence peu à peu à se dessiner. Si pour la plupart des sélections, il faut encore attendre le calcul des meilleures troisièmes, ce n’est pas le cas du Mali. Deuxième dans le groupe du Maroc, la formation malienne savait qu’elle allait donc affronter le deuxième du groupe du C.

Dans ce groupe C, le Nigéria était déjà assuré de terminer premier après sa belle entame de CAN et ses deux victoires. Il fallait décider du deuxième entre la Tunisie et la Tanzanie. Un nul suffisait à la Tunisie pour terminer seconde de sa poule. Et c’est ce qui s’est passé (1-1). Avec ce nul, la Tunisie affrontera donc le Mali lors des 8es de finale de la compétition. Le Maroc est également fixé ! Ce sera face à la Tanzanie ce dimanche soir.