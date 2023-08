Barça : les deux directeurs catalans confirment le départ d’Ousmane Dembélé au PSG

La suite après cette publicité

Alors que le FC Barcelone jouait contre Tottenham dans le cadre du Trophée Joan Gamper, les coulisses catalanes continuent d’être mouvementées avec le dossier Ousmane Dembélé au PSG qui devrait se conclure: « Nous sommes sur le point de boucler l’accord avec le PSG pour Ousmane Dembélé. On s’en occupe, toutes les parties veulent cette conclusion le plus tôt possible », a affirmé le vice-président blaugrana, Rafa Yuste.

«Ousmane Dembélé est en route pour Paris. L’affaire est conclue, nous n’avons plus qu’à signer tous les documents», a même ajouté le grand patron Mateu Alemany. Tout semble enfin prêt dans l’un des feuilletons estivaux les plus importants. Comme nous vous le révélions, l’ancien joueur du BVB va bien s’engager dans le club de la capitale sans surprise. Il va quitter la Catalogne après 185 matchs disputés et 40 buts inscrits depuis 2017.