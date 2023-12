Les stars de Manchester United réclament la tête d’Erik ten Hag, le FC Barcelone tremble pour Marc-Andé ter Stegen

Les cadres de Manchester United veulent la peau d’Erik ten Hag

En Angleterre, Manchester United vit un début de saison vraiment particulier. Actuellement 7es de Premier League, les Red Devils connaissent pas mal de turbulences en interne. Entre la vente, les résultats décevants et les relations tendues entre les joueurs et l’entraîneur, Erik ten Hag ! Mais ce matin, la presse locale s’accorde pour annoncer que le vestiaire de Manchester United est en pleine «mutinerie» contre le coach néerlandais. C’est le cas du Daily Star qui n’y va pas par quatre chemins : «Le coup d’envoi est donné à Old Trafford. Les stars se clashent avec Ten Hag. Les mauvais résultats alimentent l’agitation. Certains veulent le retour de Sancho.» Pour le Daily Mirror, c’est «Manchester… désuni» ! «Erik est confronté à la révolte des joueurs à Old Trafford… et le Néerlandais a besoin de victoires rapides pour éviter que l’agitation ne se propage chez les Reds. Les joueurs ont trop de pouvoir comme à l’époque de David Moyes, Louis Van Gaal, José Mourinho et Ole Gunnar Solskjær… Ten Hag pourrait être le prochain à subir le même sort.» Pour le Daily Express, c’est «la révolte des Rouges» ! «Ten Hag se bat pour garder une star désabusée dans son camp.» De son côté, le Manchester Evening News annonce que Raphaël Varane a pris sa décision pour le mercato hivernal. Alors qu’il est annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, le champion du Monde 2018 a de «la fierté, il ne veut pas quitter United.» En espérant qu’il arrive à se relancer…

Ter Stegen inquiète le Barça

Barcelone souffle un peu grâce à sa victoire contre l’Atlético de Madrid, dimanche soir (1-0). Mais ce qui inquiète le club catalan, c’est la situation de Marc-André ter Stegen. Le gardien allemand souffre du dos depuis quelques semaines et cela oblige le Barça à réfléchir à cette situation. Ce matin, le journal Sport parle de «dilemme Ter Stegen. Le gardien allemand du Barça étudie toutes les options pour soigner sa blessure au dos. Marc-André demande du temps pour décider s’il doit subir une intervention chirurgicale, qui le laisserait indisponible pendant plusieurs semaines.» L’international allemand voit Iñaki Peña assurer l’intérim mais la blessure du portier frustre le Barça dans cette première partie de saison.

Bellingham rend hommage à Ancelotti

En Italie, l’homme de ce début de saison fait la Une de Tuttosport car ça y est c’est officiel, Jude Bellingham a reçu le trophée du Golden Boy, hier soir à Turin ! La star anglaise fait la Une du journal turinois qui placarde : «Du Golden Boy au numéro un. Bellingham couronné à Turin.» Le joueur du Real Madrid fait aussi la Une de AS ce matin où ses déclarations sont reprises par le quotidien madrilène : «Tout le mérite en revient à Ancelotti. Le Mister m’a donné de la liberté et maintenant je vole sur le terrain, il a trouvé ma position idéale.» Peut-être un message aussi pour son sélectionneur. «Bellingham remporte le Golden Boy haut la main», rapporte le journal. De son côté, Marca estime que Bellingham est «le gamin en or du football mondial» avec ce titre remporté ! A noter la présence de deux Français dans le top 20, Warren Zaïre-Emery, 5e et Mathys Tel, 9e.