Brescia : l'aventure vire au fiasco pour Mario Balotelli

Imprévisible sur le pré Mario Balotelli (29 ans) l'est également en coulisses. Et Brescia l'apprend à ses dépends depuis plusieurs jours. Autant réputé pour ses frasques en dehors du terrain que pour ses fulgurances sur le rectangle vert, Super Mario s'attire les foudres de son président Massimo Cellino. Et pour cause, l'attaquant italien aurait séché plusieurs entraînements cette semaine. Une version démentie par le principal protagoniste qui avance un problème de santé pour se justifier.

La suite après cette publicité

C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour la direction du club italien, excédé par le comportement de sa star. Ce samedi, la Gazzetta dello Sport révèle que Cellino aurait lancé une procédure de rupture à l'amiable du contrat qui lie Balotelli à Brescia. L'ancien buteur de l'OM ne devrait ainsi plus porter le maillot de l'équipe première.

Mario Balotelli va prendre la porte

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec une option pour une année supplémentaire en cas de maintien de Brescia, l'international transalpin ne participerait donc pas à la reprise du championnat le 20 juin. Irrité par l'attitude du joueur, Massimo Cellino justifierait cette future rupture de contrat par les nombreux écarts de conduite du buteur italien. En parallèle, le patron de Brescia reprocherait un manque d'implication évident du natif de Palerme depuis son arrivée.

De son côté, l'ancien Marseillais aurait refusé de régler ce litige à l'amiable et exigerait sa réintégration au sein du groupe professionnel annonce Sky Italia. Auteur de cinq réalisations en dix-neuf apparitions en Serie A, Mario Balotelli n'a pas convaincu et n'a pas franchement influé sur le parcours de son équipe plus que jamais menacée de relégation en Serie B. Ce pari a viré au cauchemar pour les deux parties. Un ultime camouflet pour Super Mario qui ne devrait pas franchement l'aider dans sa quête d'un nouveau club. Mino Raiola va encore avoir du pain sur la planche pour sortir son client d'un tel guêpier...