OM : Alvaro Gonzalez encense Kylian Mbappé

Interviewé ce samedi dans le journal AS, le défenseur de l’Olympique de Marseille Alvaro Gonzalez a fait l’éloge de l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé. « C'est un gars super concentré. Professionnel, en plus de ses qualités footballistiques que tout le monde voit, je pense qu'il a une mentalité particulière et ça se voit sur le terrain. C'est le meilleur et ses statistiques le confirment», a déclaré l’Espagnol de 32 ans.

Mbappé, qui a disputé 31 matchs avec le PSG, a inscrit 21 buts et délivré 16 passes décisives depuis le début de la saison. Le Français de 23 ans et ses coéquipiers affronteront mardi soir le Real Madrid en huitième de finale aller de Ligue des Champions. Dans cette interview, le défenseur marseillais a également exprimé sa frustration sur sa situation actuelle à l’OM.