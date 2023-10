Premier League : Aston Villa s’offre le scalp de West Ham

Ce dimanche, Aston Villa a reçu West Ham pour ce qui s’apparente désormais à une affiche scintillante de Premier League. En cas de victoire face aux Londoniens, les Villans avaient l’occasion de grimper à la cinquième place mais surtout de revenir à deux petites longueurs du leader provisoire Manchester City. Dès les premiers instants de la rencontre, les hommes d’Unai Emery ont mis de l’intensité. Un choix qui s’est avéré payant car Douglas Luiz a ouvert le score à la demi-heure de jeu pour Aston Villa sur un joli service de Watkins (1-0, 31e). Le métronome brésilien s’est offert un doublé au retour des vestiaires en convertissant un penalty logiquement accordé (2-0, 51e).

Et malgré la réduction de l’écart signée Jarrod Bowen (2-1, 56e), les Villans n’ont pas douté. Lancé dans la profondeur, c’est justement Ollie Watkins qui a entériné la victoire des siens en marquant dans un angle très fermé (3-1, 74e). En fin de rencontre, Leon Bailey a corsé l’addition pour les joueurs de Birmingham (4-1, 89e). Auteur d’un but et d’une passe décisive ce soir, l’attaquant de 27 ans compte désormais cinq buts et cinq passes décisives en seulement neuf matches de championnat. Avec ce succès, Aston Villa grimpe donc à la cinquième place et compte 19 points. De son côté, West Ham reste englué dans le ventre mou et est neuvième.