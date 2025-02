L’Angleterre tire à boulets rouges sur Chelsea

On tient déjà le résultat-surprise de cette 25e journée en Premier League. En déplacement du côté de Brighton hier soir, Chelsea a vécu une véritable humiliation en se faisant corriger 3-0. Le résultat et la manière ont de quoi inquiéter, tant le club de Londres est passé à côté de son sujet, chez une équipe qui en a pourtant pris 7 contre Nottingham Forest il y a deux semaines. Avec plus de réalisme, les Seagulls auraient pu l’emporter avec un score plus large, à l’image du poteau de Veltman (85e) ou encore des nombreux arrêts de Jorgensen (73e, 74e). Les Blues risquent de sortir du top 4 à l’issue de ce week-end.

Manchester City, Newcastle, Bournemouth et Aston Villa sont à leurs trousses avec un match en moins. Ce samedi, la presse anglaise n’hésite pas à cartonner les coéquipiers d’un Cole Palmer, lui aussi passé à côté de son sujet hier. « Je suis désolé pour les fans. Ce n’est pas la performance que nous voulions offrir, surtout à ce stade de la saison. Nous devons rester unis » résumait Enzo Maresca après la rencontre. « Je ressens toujours de la pression. C’est la pire performance depuis mon arrivée, et elle arrive à un mauvais moment, mais nous sommes toujours quatrièmes et dans la course pour terminer européen en fin de saison. »

Sans Ligue des Champions, l’avenir de certaines stars est remis en question à Chelsea

Il reste encore 13 matchs mais c’est un sentiment de frustration qui domine pour l’entraîneur italien, qui constate que son équipe n’est pas encore en capacité de rivaliser avec les meilleurs de Premier League. Même étonnement du côté des consultants. Gary Neville sur Sky Sports, n’a pas reconnu les Blues au Falmer Stadium. « Ils ressemblaient à une équipe de foot à cinq. Il n’y avait aucune pénétration, pas de course vers l’avant, je ne les ai jamais vus se donner à fond pour entrer dans la surface. Je n’ai rien vu qui me plaise de la part de Chelsea ce soir. C’était une très mauvaise performance » résumait l’ancien défenseur de Manchester United.

«Ils ont été battus à plate couture et ça aurait pu être bien pire quand on pense aux arrêts du gardien, et puis au poteau, s’alarmait de son côté Jamie Carragher. Brighton a complètement dominé dans tous les domaines.» Une réaction très rapide est attendue, dès la semaine prochaine sur la pelouse d’Aston Villa, qui lutte lui aussi pour les places qualificatives en Ligue des Champions la saison prochaine. Pour Carragher, il y a déjà urgence à Chelsea. Les stars de l’équipe ont besoin de jouer la C1 très rapidement sous peine de forcer un départ. «Si les Blues n’y parviennent pas, ce sera un désastre» prophétise l’ex de Liverpool. Les regards se tournent vers Cole Palmer.