Tottenham : José Mourinho n'a pas oublié Marouane Fellaini

Sous les ordres de José Mourinho à Manchester United entre l'été 2016 et l'hiver 2019, Marouane Fellaini (33 ans) était particulièrement apprécié par son coach. Le milieu de terrain international belge (87 sélections, 18 buts) évolue depuis au Shandong Luneng en Chine et arrivera en fin de contrat en décembre 2021. Mais selon les informations du média belge Voetbal 24, José Mourinho voudrait retravailler avec lui au plus vite et ne pas attendre la fin de son contrat.

La suite après cette publicité

Actuel coach de Tottenham, le Portugais aimerait faire venir Marouane Fellaini cet été. Ce dernier a d'ailleurs la possibilité de résilier son contrat lors de l'été afin de se retrouver libre. Une possibilité donc de renforcer à moindre prix le milieu de terrain des Spurs.