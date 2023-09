OM - Toulouse : les compositions probables

La suite après cette publicité

Huit points glanés en quatre journées : sur le plan comptable, le début de saison de l’Olympique de Marseille n’est pas encore optimal, mais est toujours invincible, malgré l’élimination en troisième tour préliminaire de la Ligue des champions le mois dernier face au Panathinaïkos. La formation phocéenne version Marcelino revient donc dans un Orange Vélodrome où elle a justement gagné ses trois matches toutes compétitions confondues depuis le début de saison, avant de faire son entrée en lice dans l’édition 2023-2024 de la Ligue Europa sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam. De quoi faire le plein de confiance, face à une équipe du Toulouse FC en manque de confiance…

Car oui, les Violets ne sont que douzièmes du classement de Ligue 1 en quatre rencontres de championnat et n’ont plus connu le chemin de la victoire depuis leur match inaugural de la saison dans l’antre du FC Nantes (2-1), suivi de deux scores de parité à domicile et un revers subi à Strasbourg. Et tout comme les Olympiens, les poulains de Carles Martinez Novell feront également leur premier pas en C3, cette fois à Saint-Gilles face à la Royale Union. Le club de la Ville Rose pourra néanmoins compter sur le retour d’un ancien de la maison, en la personne de Stijn Spierings, de retour au Stadium municipal sous la forme d’un prêt après un début d’expérience compliquée au RC Lens.

À lire

La drôle de guerre entre l’OM et Mariano Diaz

Ndiaye à droite à l’OM, Dallinga de retour au TFC

Concernant les compositions d’équipe dans ce duel de coaches espagnols, en débutant par l’OM, Marcelino devrait réaliser un changement dans son 4-4-2 par rapport à celui aligné à Nantes avant la trêve. En effet, Iliman Ndiaye devrait prendre le couloir droit à la place de son compatriote Ismaila Sarr, blessé avec le Sénégal. Sinon, Pau Lopez devrait garder ses buts, devant une charnière centrale Samuel Gigot-Chancel Mbemba, avec Jonathan Clauss et Renan Lodi sur les couloirs. Au milieu de terrain, Jordan Veretout et Valentin Rongier, capitaine, occuperaient le double pivot aux côtés du nouvel ailier sénégalais et Joaquin Correa de l’autre côté. Enfin, Vitinha accompagnerait Pierre-Emerick Aubameyang dans le duo offensif.

La suite après cette publicité

Du côté de la formation visiteuse, l’ex-adjoint de Philippe Montanier, Carles Martinez Novell, on devrait retrouver le 4-3-3 habituel de l’entraîneur ibérique. Guillaume Restes, qui avait fait ses débuts en équipe de France Espoirs lors de la dernière fenêtre internationale sous les ordres de Thierry Henry, retrouverait son poste de dernier rempart titulaire. En défense, c’est Rasmus Nicolaisen et Logan Costa qui formeraient la charnière centrale toulousaine, accompagnés de Mikker Desler et Gabriel Suazo. Dans le milieu tripartite, Denis Genreau devrait animer l’entrejeu aux côtés de Niklas Schmidt et Vincent Sierro. Pour le secteur offensif, Thijs Dallinga serait de retour à la pointe de l’attaque en compagnie de Zakaria Aboukhlal à droite et Frank Magri.

Si vous avez moins de 26 ans, découvrez l’offre RAT+SPORT de CANAL+ (valable jusqu’au 11 octobre). Elle vous permet de bénéficier pour seulement 19,99€/mois, sans engagement, de la totalité de l’offre CANAL+ SPORT. Avec ce pack, vous aurez accès à 2 affiches de Ligue 1 UBER EATS par journée, ainsi que 100% de la Premier League et de l’UEFA CHAMPIONS LEAGUE.