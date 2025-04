MU : Ruben Amorim avertit ses joueurs

En conférence de presse ce mercredi avant d’affronter l’OL en 1/4 de finale retour de la Ligue Europa, Ruben Amorim (40 ans) a été questionné sur l’importance qu’à cette rencontre pour son équipe pour espérer disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Et le Portugais a été clair : «si vous avez la Ligue des Champions, vous savez que vous disposez d’un meilleur budget pour aligner une équipe différente la saison prochaine. Je pense que c’est quelque chose que nous découvrirons la saison prochaine.»

La suite après cette publicité

Confiant en son équipe, l’ancien coach du Sporting CP a avoué vouloir que ses troupes s’améliorent à tous les niveaux. «Nous devons améliorer chaque poste sur le terrain, y compris le gardien. Si notre équipe marque plus de buts et que nos attaquants sont meilleurs, nous défendrons mieux. Il arrive qu’on ait une saison où on est en sous-performance. Nous allons procéder à cette évaluation à tous les postes de l’équipe.» MU se prépare à des retouches cet été ! Les joueurs sont prévenus…